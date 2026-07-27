Число погибших от вражеской атаки на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти

Количество жертв вражеской атаки на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Обнаружены погибшими еще три человека - двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА», - написал Слюсарь в мессенджере «Макс».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Также он отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь, а на месте происшествия работают спецслужбы и спасатели.

Напомним, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону погибли двое, супруги. Пять человек получили различные ранения. Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, один из них - подросток.