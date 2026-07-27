МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших от вражеской атаки на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти

Их обнаружили при разборе завалов дома.
Вероника Левшина 27-07-2026 14:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Количество жертв вражеской атаки на Ростов-на-Дону увеличилось до пяти. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Обнаружены погибшими еще три человека - двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА», - написал Слюсарь в мессенджере «Макс».

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших. Также он отметил, что всем пострадавшим оказывается помощь, а на месте происшествия работают спецслужбы и спасатели.

Напомним, в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону погибли двое, супруги. Пять человек получили различные ранения. Двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, один из них - подросток.

#беспилотник #дом #бпла #дрон #ВСУ #спецслужбы #Ростов-на-Дону #помощь #атака #спасатели #удар #пострадавшие #погибшие #губернатор
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 