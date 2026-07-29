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Итальянская мафия пытается купить применяемые на Украине дроны на черном рынке

Тревогу забил прокурор Палермо.
Константин Денисов 29-07-2026 06:22
© Фото: Carsten Koall, dpa, Global Look Press

Итальянская мафия пытается на черном рынке закупить дроны, которые применяются в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает Ansa, ссылаясь на заявление главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.

«Мафия пытается купить беспилотники, подобные тем, которые используются в на Украине», - говорится в публикации.

Де Лучия рассказал, что правоохранительным органам удалось обнаружить  поставки с Балкан, однако мафиози продолжают охоту за более совершенными видами вооружения. По его словам, в этом случае мафия будет иметь превосходство, поскольку силовики не смогут противостоять БПЛА.

Европейские СМИ неоднократно предупреждали о том, что поставляемое Киеву вооружение может попасть на черные рынки. Причем, в основном - усилиями самого киевского режима с его высокой степенью коррумпированности.

Ранее стало известно о том, что представители оппозиционной партии «Национальное будущее» внесли в парламент Италии проект резолюции, предусматривающий прекращение военной помощи Украине.

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