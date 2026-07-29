Итальянская мафия пытается на черном рынке закупить дроны, которые применяются в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщает Ansa, ссылаясь на заявление главного прокурора Палермо Маурицио де Лучию.

«Мафия пытается купить беспилотники, подобные тем, которые используются в на Украине», - говорится в публикации.

Де Лучия рассказал, что правоохранительным органам удалось обнаружить поставки с Балкан, однако мафиози продолжают охоту за более совершенными видами вооружения. По его словам, в этом случае мафия будет иметь превосходство, поскольку силовики не смогут противостоять БПЛА.

Европейские СМИ неоднократно предупреждали о том, что поставляемое Киеву вооружение может попасть на черные рынки. Причем, в основном - усилиями самого киевского режима с его высокой степенью коррумпированности.

Ранее стало известно о том, что представители оппозиционной партии «Национальное будущее» внесли в парламент Италии проект резолюции, предусматривающий прекращение военной помощи Украине.