Представители оппозиционной партии «Национальное будущее» внесли в парламент Италии проект резолюции, предусматривающий прекращение военной помощи Украине. Об этом сообщает итальянское издание Blitz Quotidiano.

Согласно публикации, инициатива предполагает полный отказ от дальнейших поставок вооружений Киеву. Авторы документа считают, что Италии следует пересмотреть свою политику в отношении украинского конфликта и сосредоточить усилия на решении внутренних социально-экономических проблем.

Отмечается, что один из представителей партии заявил, что действующие антироссийские санкции негативно отражаются на экономике страны и уровне жизни граждан. В связи с этим парламентарии предлагают направить средства, которые ранее выделялись на военную поддержку Украины, на оказание помощи итальянским семьям.

Ранее сообщалось, что Венгрия больше не будет поставлять оружие или войска на Украину. Однако Венгерский премьер отметил, что Будапешт продолжит оказывать гуманитарную помощь украинцам.