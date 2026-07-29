В Соединенных Штатах прорабатывается инициатива по организации совместных выступлений российских и украинских музыкантов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук.

«Мы пытаемся собрать украинских и российских музыкантов, чтобы они вместе выступили в Америке», - отметил Кук.

По его словам, в ближайшие недели планируется встреча части участников проекта в Баварии. При этом окончательное решение о проведении концерта пока не принято, а состав музыкантов и другие детали инициативы не раскрываются.

Глава Комиссии также добавил, что организаторы рассматривают возможность проведения не одного, а нескольких выступлений, если проект получит дальнейшее развитие. По его мнению, культурные обмены способны стать дополнительным инструментом для развития диалога между сторонами. Он считает, что совместные концерты российских и украинских исполнителей могут способствовать укреплению взаимопонимания при условии параллельной работы дипломатов над урегулированием конфликта.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев исключил перемирие на Украине, пока Зеленский «куда-то не денется». Бывший парламентарий заявил, что не видит у нынешнего украинского руководства стремления к скорейшему мирному урегулированию. По его оценке, единственным шансом для запуска полноценного переговорного процесса могла бы стать смена власти в Киеве.