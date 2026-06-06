Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением о личной встрече не свидетельствует о готовности Киева к мирному урегулированию конфликта. Об этом бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал в комментарии aif.ru.

По мнению Царева, подобные инициативы не должны быть публичными, обращение Зеленского не имеет отношения к реальному переговорному процессу. Он отметил, что дипломатия предполагает работу по закрытым каналам и обсуждение деталей до выхода на уровень лидеров государств.

«Открытыми письмами обычно начинаются войны, а не договоры о мире», - подчеркнул Царев.

Царев также выразил мнение, что письмо Зеленского преследует прежде всего информационные цели и направлено на привлечение внимания к его фигуре.

Бывший парламентарий заявил, что не видит у нынешнего украинского руководства стремления к скорейшему мирному урегулированию. По его оценке, единственным шансом для запуска полноценного переговорного процесса могла бы стать смена власти в Киеве.

Царев считает, что пока Зеленский «куда-то не денется», достичь договоренностей о прекращении конфликта не удастся.

«Он лично делает все для того, чтобы не было переговоров и для того, чтобы конфликт продолжался», - заключил Царев.

Ранее Владимир Путин заметил, что обращение Зеленского содержит элементы хамства. По словам главы государства, подобная риторика не способствует созданию атмосферы для проведения личных встреч и переговоров.