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Шесть новых моделей включили в перечень автомобилей для закупок в такси

Их производство организовано на территории России в рамках специальных инвестиционных контрактов.
Дарья Неяскина 29-07-2026 02:57
© Фото: Ilya MoskovetsURA.RU, Global Look Press

Модели Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6 пополнили список автомобилей, которые соответствуют требованиям закона о локализации такси. Об этом сообщило Министерство промышленности и торговли России.

В обновленный перечень войдут шесть новых моделей. Их производство организовано на территории России в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Отмечается, что соответствующее распоряжение правительства уже подписано и опубликовано на официальном портале правовой информации.

В марте этого года в список локализованных автомобилей для такси попали Lada, «УАЗ», «Москвич», Sollers, Evolute и Voyah. Соответствующий закон о локализации автомобилей для такси в России приняли в мае 2025 года, а в силу он вступил 1 марта 2026-го. 

Ранее Минпромторг сообщил, что теперь 573 модели машин будут облагаться повышенным коэффициентом транспортного налога. В списке находятся 305 моделей стоимостью 10-15 миллионов рублей и 268 моделей выше 15 миллионов рублей.

#Россия #в стране и мире #Автомобили #Минпромторг РФ #Нововведения #правительство #закон #такси #машины #локализация такси #СПИК
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