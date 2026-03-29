Минпромторг РФ расширил перечень машин, облагаемых налогом на роскошь

Теперь 573 модели машин будут облагаться повышенным коэффициентом транспортного налога. Обновленный перечень опубликовало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В списке находятся 305 моделей стоимостью 10-15 миллионов рублей и 268 моделей выше 15 миллионов рублей.

В перечень входят такие марки, как Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank и другие. Также в обновленный список вошли модели брендов Tesla, Xiaomi, Ford, Dodge, Toyota, McLaren, и другие.

Ранее Минпромторг внес в правительство РФ список локализованных автомобилей для такси. До этого сообщалось, что в первичный перечень брендов, опубликованный в октябре 2025 года, вошли Lada, «УАЗ», «Москвич», Sollers, Evolute и Voyah. Теперь к ним также добавился китайский Haval.