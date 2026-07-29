В ООН предупредили о возможном росте числа заражений ВИЧ к 2030 году

Сокращение международного финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), представленном в Женеве.

По данным организации, объем средств, выделяемых на противодействие заболеванию, продолжает снижаться. Если в 2024 году на эти цели направляли 8,8 млрд долларов, то в 2025 году финансирование сократилось до 7,3 млрд долларов. Таким образом, расходы уменьшились более чем на 1,5 млрд долларов, что стало самым низким показателем почти за два десятилетия.

В ЮНЭЙДС отмечают, что уменьшение вложений в профилактические программы и работу с населением способно свести на нет достигнутые результаты. Согласно докладу, в 2025 году ВИЧ заразились около 1,2 миллионов человек, а еще 570 тысяч умерли от заболеваний, связанных со СПИДом.

Эксперты предупреждают, что без принятия дополнительных мер к 2030 году число новых случаев инфицирования может превысить 3 миллиона. Рост заболеваемости в 2025 году уже зафиксирован в трех регионах мира и 21 стране, включая государства Восточной Европы и Центральной Азии.

В докладе также говорится, что общий объем международной помощи на цели развития за последний год сократился на 23%. Наиболее серьезное снижение финансирования затронуло программы в сфере глобального здравоохранения, в том числе проекты по борьбе с ВИЧ. При этом в ряде стран Африки такие инициативы более чем на 90% зависят от внешней поддержки.

Ранее сообщалось, что глобальная профилактика ВИЧ резко сократилась на фоне масштабных сокращений иностранной помощи администрацией президента США Дональда Трампа.