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ООН: политика Трампа спровоцировала крупнейший срыв в лечении ВИЧ

Из 40,9 млн человек, живущих с ВИЧ, в настоящее время проходят лечение 32,1 млн.
Дарья Ситникова 14-06-2026 01:44
© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, Global Look Press

Глобальная профилактика ВИЧ резко сократилась на фоне масштабных сокращений иностранной помощи администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на данные Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.

Известно, что число людей, получающих доконтактную профилактику ВИЧ, сократилось на 38% в 2025 году по сравнению с 2024-м, о чем говорят данные из 62 стран. Финансирование программ по распространению средств контрацепции было урезано более чем на 90% в некоторых случаях.

Также имели серьезные последствия для здоровья в Африке сокращение помощи, паузы и сбои в работе Агентства США по международному развитию и программы PEPFAR. При этом глобальное число новых заражений ВИЧ снизилось с 2,1 млн в 2010 году до 1,2 млн в 2025-м.

В то время как число смертей от СПИДа сократилось с 1,3 млн до 570 тысяч, это является самым низким показателем за последние 30 лет. Однако почти девять миллионов человек остаются без лечения, а сокращение профилактики и поддерживающих услуг может привести к откату. В настоящее время проходят лечение 32,1 млн людей, живущих с ВИЧ, из 40,9 млн.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон о сокращении госрасходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний NPR и PBS на общую сумму $9 миллиардов. Согласно документу, в бюджет Соединенных Штатов должны вернуться 7,9 миллиардов долларов, выделенные Госдепу на функционирование Агентства США по международному развитию (USAID).

#в стране и мире #ООН #сша #Трамп #ВИЧ #СПИД #Лечение #сокращение помощи
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