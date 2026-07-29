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«Вместо нее - мужик в бронежилете»: завербованные подростки рассказали о методах СБУ

Агенты маскировались под девушек в сообществе для знакомств.
Константин Денисов 29-07-2026 10:31
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Задержанные за участие в терактах и диверсиях подростки рассказали сотрудникам ФСБ подробности методов вербовки со стороны украинских спецслужб в сообществе для знакомств в мессенджере Telegram.

Один из подозреваемых сообщил, что такая «девушка» узнала у него адрес военного госпиталя, где восстанавливаются раненые участники СВО. После этого украинский агент раскрыл свою личность.

«Присылает кружок, а вместо нее там сидит украинец, мужик в бронежилете, маска какая-то, кепка бежевая. Говорит, либо ты работаешь на нас, либо по этому госпиталю ракета прилетит», - рассказал задержанный.

Схема везде была одинаковой. Как только молодые люди сбрасывали адреса объектов или раскрывали какие-то другие данные, с ними на связь выходили якобы следователи правоохранительных органов и, угрожая ответственностью, предлагали «исправить» ситуацию путем выполнения определенных действий. Как правило, это было уничтожение объектов транспортной инфраструктуры.

Ранее стало известно о массовой вербовке подростков с помощью сообщества для знакомств «Дайвинчик/Leo»*. По данному факту СК РФ возбудил более 15 уголовных дел и инициировал блокировку ресурса.

* Внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

#в стране и мире #дети #Украина #Диверсия #ФСБ РФ #блокировка #Telegram #задержанные #Вербовка #мессенджеры #Спецслужбы Украины #иностранные мессенджеры
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