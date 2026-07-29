У самолета Новосибирск - Краснодар в полете загорелся двигатель

У самолета, следовавшего по маршруту Новосибирск - Краснодар, загорелся в полете двигатель. Судно вернулось в аэропорт вылета. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

«В настоящее время возгорание ликвидировано силами экипажа, посадка самолета произведена в штатном режиме. На борту самолета находилось шесть членов экипажа и 160 пассажиров, никто не пострадал», - говорится в заявлении управления в мессенджере «Макс».

Следственный отдел начал проверку по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Следователи СК РФ уже выехали на место происшествия и устанавливают причины случившегося.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось проверить более 450 самолетов Boeing 737 MAX после выявления возможных нарушений при монтаже пассажирских кресел. При неправильном креплении во время сильной турбулентности кресла могут сместиться, из-за чего возможны травмы пассажиров.