В США проверят более 450 Boeing 737 MAX из-за проблем с креслами

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось проверить более 450 самолетов Boeing 737 MAX после выявления возможных нарушений при монтаже пассажирских кресел. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Independent.

По данным газеты, инспекция затронет 453 воздушных судна. Регулятор призвал авиакомпании убедиться, что кресла установлены в полном соответствии с действующими требованиями безопасности.

Специалисты предупреждают, что при неправильном креплении во время сильной турбулентности кресла могут сместиться, что повышает риск получения травм пассажирами. Кроме того, такой дефект способен затруднить экстренную эвакуацию, перекрыть проходы в салоне или осложнить аварийную посадку.

Вопросы к качеству производства самолетов Boeing звучат не впервые. Так, в 2024 году президент авиакомпании Emirates Тим Кларк публично заявил о существенном снижении качества выпускаемых американской корпорацией воздушных судов.

Ранее Минтранс РФ утвердил новые правила показа фильмов на борту самолетов. Если авиаперевозчик организует показ кинолент во время полета, часть выбранного репертуара должна быть адаптирована для пассажиров с нарушением слуха и зрения. Такие картины будут сопровождаться русскоязычными субтитрами и тифлокомментариями.