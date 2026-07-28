МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США проверят более 450 Boeing 737 MAX из-за проблем с креслами

По мнению регулятора, выявленный дефект способен повлиять на безопасность пассажиров.
Тимур Юсупов 28-07-2026 21:30
© Фото: Fotografo01, Keystone Press Agency, Global Look Press

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось проверить более 450 самолетов Boeing 737 MAX после выявления возможных нарушений при монтаже пассажирских кресел. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Independent.

По данным газеты, инспекция затронет 453 воздушных судна. Регулятор призвал авиакомпании убедиться, что кресла установлены в полном соответствии с действующими требованиями безопасности.

Специалисты предупреждают, что при неправильном креплении во время сильной турбулентности кресла могут сместиться, что повышает риск получения травм пассажирами. Кроме того, такой дефект способен затруднить экстренную эвакуацию, перекрыть проходы в салоне или осложнить аварийную посадку.

Вопросы к качеству производства самолетов Boeing звучат не впервые. Так, в 2024 году президент авиакомпании Emirates Тим Кларк публично заявил о существенном снижении качества выпускаемых американской корпорацией воздушных судов.

Ранее Минтранс РФ утвердил новые правила показа фильмов на борту самолетов. Если авиаперевозчик организует показ кинолент во время полета, часть выбранного репертуара должна быть адаптирована для пассажиров с нарушением слуха и зрения. Такие картины будут сопровождаться русскоязычными субтитрами и тифлокомментариями.

#авиация #в стране и мире #самолеты #Boeing #сша #боинг #Boeing 737 #гражданская авиация #поломка #неисправность #воздушные суда
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 