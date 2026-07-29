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Дроноводы сожгли крупный склад ВСУ в Алексеево-Дружковке

Склад обнаружили в подвале многоквартирного дома, оставленного мирными жителями.
29-07-2026 10:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении крупного склада материальных средств ВСУ в населенном пункте Алексеево-Дружковка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие подразделения 1442-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Юг».

Склад удалось выявить в ходе воздушной разведки. Он находился в подвале одного из многоквартирных домов, который оставили мирные жители. Доразведка дала понять, что также материальные ценности боевики хранят в строении, примыкающем к дому. 

Для поражения этой пристройки и подвала были задействованы два FPV-дрона на оптоволоконных кабелях. Они действовали последовательно - один за другим. Результат - объемный пожар, полностью уничтоживший оба склада.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил украинский бронеавтомобиль «Казак» в Сумской области. Этим была сорвана ротация боевиков ВСУ, отметили в МО РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #ДНР #Донбасс #беспилотники #спецоперация #FPV-дроны #Дроноводы #Дроны на оптоволокне #Алексеево-Дружковка #краматорский район
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