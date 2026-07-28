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Украинский «Казак» размазался о дерево и сгорел после попадания дрона

Уничтожение бронемашины сорвало ротацию противника, отметили в МО РФ.
28-07-2026 18:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской боевой бронированной машины «Казак» в Сумской области. Это сделали дроноводы 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». 

Военнослужащие разведывательного подразделения заметили броневик при помощи беспилотника. После этого за дело принялись расчеты FPV-дронов. 

На предоставленной МО РФ видеозаписи хорошо видно, как первый беспилотник поражает цель в заднюю часть корпуса. После этого боевик за рулем теряет управление, машину несет в крупное дерево, где она и встречает свой конец. Деформация, пожар - и пятитонный «Казак» превращается в груду металла. 

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало, как военнослужащие ВДВ уничтожили украинскую гаубицу Д-30 в Запорожской области. Это удалось сделать при помощи FPV-дрона. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронетехника #бпла #беспилотники #спецоперация #дроны #броневик #казак #ббм #FPV-дроны #группировка "север"
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