Политолог: бойкот США делегации Франции направлен против ООН

Бойкот делегацией США выступления французских дипломатов на заседании Совета Безопасности ООН направлен не против Парижа, а против самой Организации Объединенных Наций. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Администрация Трампа крайне критично и негативно относится к ООН. Помните, сами заявления: "Выйдем из ООН", "Не будем финансировать ООН". И вообще, надо новую организацию создавать, альтернативную ООН, которая должна ее заменить. То есть это уже больше шаг в сторону ООН, а не Франции», - объяснил эксперт.

Что касается влияния инцидента на двусторонние отношения стран, то, по мнению Блохина, он никак на них не скажется. По поводу обвинений Францией США в том, что Вашингтон перестал бороться за права человека, политолог заметил, что об этом говорил сам Дональд Трамп, политика которого заключается в извлечении прибыли от конкретных ситуаций, а не в решении глобальных гуманитарных вопросов.

Напомним, американцы покинули зал заседаний во время выступления делегации из Франции. Еще одним поводом стала поддержка Парижем верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, против которого высказывались США и Россия.