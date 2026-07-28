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Дипломаты США покинули заседание Совбеза ООН во Франции в знак протеста

Американцев обидело заявление по правам человека.
Константин Денисов 28-07-2026 06:26
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Американские дипломаты в знак протеста покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления представителя Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Делегация из США присутствовала до выступления французов и после, однако во время него их места оставались пустыми. Поводом стала недавняя публикация французского постпредства, касающаяся продления полномочий верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

Ранее США и Россия уже голосовали против того, чтобы Тюрк остался на своем посту, однако Париж заступился за него. В своем заявлении Франция указала, что когда-то именно США были «маяком в вопросах, касающихся прав человека, но теперь это не так».

«Хотел бы отметить, что тут есть один член Совета, который изображает праведный гнев и пытается читать нотации остальным по любой теме, будь то конфликт на Украине, который мы обсуждаем сегодня, или такие не связанные с миром и безопасностью темы, как права человека. Именно поэтому мы вышли на время выступления Франции», - пояснил зампостпреда США при ООН Дэн Негреа.

Неделей ранее в ООН назвали удары ВСУ по российским складам военным преступлением. В организации подчеркнули, что такие действия, как удары по гражданской инфраструктуре, нарушают международное право.

#Россия #Франция #ООН #Украина #сша #совет безопасности оон #Права человека #заседание #военное преступление #Фолькер Тюрк
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