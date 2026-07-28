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Дмитриев заподозрил манипуляции со стоимостью нефти после ударов хуситов

Глава РФПИ удивился резкому падению цен на сырье.
Константин Денисов 28-07-2026 08:55
© Фото: Kevin McKiernan, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев высказался о резком падении цен на нефть после ударов хуситов по Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Неужели кто-то манипулирует ценами на рынке нефти, который упал на 8% после потери предложения в объеме около 5 млн баррелей в сутки?» - написал Дмитриев.

Напомним, стоимость нефти марки WTI потеряла 8% после того, как движение «Ансар Аллах» сообщило об ударах с помощью беспилотников по объектам транспортировки Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о скачках цен на нефть марки Brent, реагировавших на новости о возобновлении и прекращении боевых действий между США и Ираном. Сначала стоимость за баррель превысила 100 долларов, а затем потеряла сразу 7%.

#в стране и мире #Саудовская Аравия #нефть #Хуситы #РФПИ #Brent #цена #стоимость #баррель #WTI #Кирилл Дмитриев #йеменские хуситы
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