Цена нефти марки Brent на лондонской бирже снижалась более чем на 7%

После приостановки ударов США по Ирану цена на нефть марки Brent снижалась более чем на 7% с момента открытия торгов на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют показатели на сайте биржи.

Минимум стоимости за баррель утром 27 июля составил $86,8. В результате на 07.45 по московскому времени она остановилась на отметке $91,87 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе снижалась на 5,34%, до $84,54 за баррель. А октябрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent опускались до $86,8 за баррель.

Цена на нефть марки Brent 24 июля превысила $100 за баррель. Стоимость росла на фоне опасений по поводу перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока после возобновления боевых действий между США и Ираном.

Ранее The New York Times сообщила о том, что глава Белого дома Дональд Трамп отменил расширение операции против Ирана из-за истощения ПВО.