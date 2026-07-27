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Цена нефти марки Brent на лондонской бирже снижалась более чем на 7%

Причиной стала приостановка конфликта США с Ираном.
Константин Денисов 27-07-2026 08:41
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

После приостановки ударов США по Ирану цена на нефть марки Brent снижалась более чем на 7% с момента открытия торгов на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют показатели на сайте биржи.

Минимум стоимости за баррель утром 27 июля составил $86,8. В результате на 07.45 по московскому времени она остановилась на отметке $91,87 за баррель.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе снижалась на 5,34%, до $84,54 за баррель. А октябрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent опускались до $86,8 за баррель.

Цена на нефть марки Brent 24 июля превысила $100 за баррель. Стоимость росла на фоне опасений по поводу перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока после возобновления боевых действий между США и Ираном.

Ранее The New York Times сообщила о том, что глава Белого дома Дональд Трамп отменил расширение операции против Ирана из-за истощения ПВО.

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