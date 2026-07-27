Силы ПВО за ночь сбили 276 беспилотников в небе над Россией

Силы и средства ПВО в ночь на 27 июля сбили 276 беспилотников над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Украинские боевики атаковали 17 регионов страны. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Московский регион, республики Крым, Татарстан и Удмуртия и Краснодарский край.

Кроме того, вражеские дроны перехватили над акваториями Азовского и Черного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых дронах, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Одна из самых масштабных атак на Россию состоялась 25 июля. ПВО уничтожили свыше тысячи дронов противника.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.