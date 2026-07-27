МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО за ночь сбили 276 беспилотников в небе над Россией

Противник атаковал 17 регионов страны.
27-07-2026 09:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силы и средства ПВО в ночь на 27 июля сбили 276 беспилотников над Россией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Украинские боевики атаковали 17 регионов страны. Это Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Нижегородская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Московский регион, республики Крым, Татарстан и Удмуртия и Краснодарский край.

Кроме того, вражеские дроны перехватили над акваториями Азовского и Черного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых дронах, летевших в сторону столицы. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Одна из самых масштабных атак на Россию состоялась 25 июля. ПВО уничтожили свыше тысячи дронов противника.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны #Минобороны РФ #ВС РФ #пво #бпла #беспилотники #ВСУ #Черное море #дроны #Азовское море #регионы россии
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 