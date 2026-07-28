В зоне проведения специальной военной операции подразделения группировки войск «Восток» продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. После успешного штурма и полного освобождения населенного пункта Коммунаровка под контроль наших бойцов перешло более трех квадратных километров территории. Речь идет о стратегически важных высотах, которые теперь станут плацдармом для дальнейшего наступления на Днепропетровском направлении.

Как выяснил наш военный корреспондент Павел Кольцов, ключом к успеху стала грамотная тактическая хитрость. Чтобы выбить боевиков из укрепленного села, наши штурмовые группы применили классический маневр: имитировали мощную атаку с одного направления, а основной удар нанесли с другого.

В ходе зачистки освобожденных кварталов наши военные вскрыли настоящие инженерные уловки противника.

«При штурме в дом зашли. До этого наблюдали: заходит противник и не выходит. Отодвинули диван, крышку открыли, а там прокопано еще на два дома. Прошли, вылезли, подзачистили», - рассказал стрелок с позывным Ром.

Пока штурмовики 36-й бригады по ночам просачивались и накапливались с восточной стороны, все внимание противника было приковано к южному направлению. Именно там, со стороны Терноватого, подразделения группировки «Восток» громко имитировали наступательные действия с применением большого количества ударных дронов и работой дальнобойной артиллерии.

За каждым бойцом командиры присматривают с помощью квадрокоптера. Вражеские укрепления уничтожаются ударными беспилотниками, которые виртуозно залетают прямо в двери блиндажей и в «лисьи норы».

«Перед заходом парней, метров за 20, наши квадрокоптеры уже работают по опорнику, чтобы враг головы не поднял. Нам нужно долю секунды, и мы уже на их позициях», - отметил заместитель командира роты с позывным Бабуля.

В освобожденном населенном пункте бойцы восточной группировки развернули российский триколор и вернули селу его историческое название - Коммунаровка, которое оно носило до 2016 года. Вместе с населенным пунктом ВСУ потеряли до роты личного состава и десятки единиц различной техники.

Освободив Коммунаровку, группировка войск «Восток» расширяет зону контроля севернее Терноватого и продолжает занимать стратегически важные высоты на стыке регионов. В течение недели здесь были освобождены расположенные на возвышенностях Благодатное и Вольное.

Ранее военнослужащие поста воздушного наблюдения 838-го отдельного зенитного ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили несколько ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа, направлявшихся в сторону Донецка.