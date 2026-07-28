В Москве зажгли тысячу свечей в память о погибших детях Донбасса

В московском сквере Отрадное прошла акция «Журавль памяти», приуроченная ко Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе. Более ста человек собрались, чтобы почтить память погибших и пострадавших детей, а из тысячи свечей они выложили изображение бумажного журавля - символа памятной даты.

К участникам мероприятия обратилась руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева. Она поблагодарила собравшихся за поддержку и подчеркнула, что акция призвана сохранить память о погибших детях и привлечь внимание мирового сообщества к необходимости дать правовую оценку преступлениям против мирного населения.

После памятных выступлений участники возложили цветы к монументу «Журавли» и почтили погибших минутой молчания. Руководитель московского отделения «Молодой гвардии» Александр Лебедев отметил, что подобные трагедии не должны быть забыты, а память о погибших детях необходимо сохранять.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины, с 2014 года в результате украинской агрессии на территории республики погибли 257 детей. День памяти детей - жертв войны в Донбассе ежегодно отмечается 27 июля. Дата связана с трагическими событиями 27 июля 2014 года в Горловке, когда в результате массированного обстрела погибли 22 человека, в том числе 23-летняя Кристина Жук и ее десятимесячная дочь Кира, ставшие символом той трагедии.

Ранее на площади Донецкой Народной Республики к стенду с именами и фотографиями погибших ребят принесли цветы и мягкие игрушки.