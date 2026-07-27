МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Цветы и игрушки принесли на мемориал в Москве в день памяти о погибших детях Донбасса

27 июля по всей России проходит ежегодная акции, посвященная погибшим с 2014 года от ударов ВСУ детям.
Вероника Левшина 27-07-2026 11:58
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве началась акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе. Мероприятие проходит на площади Донецкой Народной Республики.

К стенду с именами и фотографиями погибших ребят несут цветы и мягкие игрушки. Напомним, 27 июля по всей России проходит ежегодная акции, посвященная погибшим с 2014 года от ударов ВСУ детям.

Напомним, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки. В этот день погибли 22 мирных жителя, включая детей.

Ранее в Курске в парке «Патриот» появилась аллея военных корреспондентов, которые, рискуя собой, освещали события на фронте и погибли при исполнении профессионального долга. Там посадили 15 декоративных яблонь.

#Москва #Россия #дети #Донбасс #цветы #акция #«Мемориал» #игрушки #наш эксклюзив #жертвы #фотографии #стенд
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 