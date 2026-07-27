В Москве началась акция в память о детях-жертвах войны в Донбассе. Мероприятие проходит на площади Донецкой Народной Республики.

К стенду с именами и фотографиями погибших ребят несут цветы и мягкие игрушки. Напомним, 27 июля по всей России проходит ежегодная акции, посвященная погибшим с 2014 года от ударов ВСУ детям.

Напомним, 27 июля 2014 года ВСУ нанесли массированный удар по центру Горловки. В этот день погибли 22 мирных жителя, включая детей.

Ранее в Курске в парке «Патриот» появилась аллея военных корреспондентов, которые, рискуя собой, освещали события на фронте и погибли при исполнении профессионального долга. Там посадили 15 декоративных яблонь.