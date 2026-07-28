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Reuters: всех сенаторов США пригласили на встречу с Зеленским

Визит Владимира Зеленского в Вашингтон может сопровождаться обсуждением новых антироссийских санкций. По данным СМИ, на встречу с главой киевского режима пригласили всех членов американского Сената.
Дарья Неяскина 28-07-2026 03:35
© Фото: Ron Adar, Keystone Press Agency, Global Look Press

Все 100 членов Сената Конгресса США получили приглашение на встречу с главой киевского режима  Владимиром Зеленским, которая должна состояться вечером 28 июля в Вашингтоне. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на агентство Reuters.

По словам одного из собеседников агентства, во время визита главы киевского режима сенаторы также могут приступить к голосованию по законопроекту о введении нового пакета антироссийских санкций. Инициативу ранее продвигал республиканец Линдси Грэм*, скончавшийся 11 июля.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о предстоящей поездке в Соединенные Штаты. В рамках визита, по его словам, запланированы переговоры со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

Официального подтверждения программы встречи со стороны Сената США на момент публикации не поступало. Reuters отмечает, что информация основана на данных, полученных от двух помощников американских сенаторов.

В начале июля глава киевского режима обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы, касающиеся урегулирования на Украине. Лидеры двух стран созвонились 4 июля по инициативе Вашингтона.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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