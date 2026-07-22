Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопросы урегулирования

Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером вопросы, касающиеся урегулирования на Украине. Об этом написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X, ссылаясь на источник.

«Обсудили идеи относительно того, как возобновить дипломатические усилия», - написал журналист.

До этого сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы снова приехать в Москву. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп договорились об этом в ходе прошедшего телефонного разговора.

Лидеры двух стран созвонились 4 июля по инициативе Вашингтона. Во время беседы они обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также перспективы дальнейшего сотрудничества России и США.