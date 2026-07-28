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Reuters: в Пентагоне признали отставание США в производстве беспилотников

Американские власти продолжают наращивать производство беспилотников, однако признают, что пока не смогли сократить отставание от других стран. Об этом заявил руководитель программы беспилотных систем Пентагона Трэвис Метц.
Дарья Неяскина 28-07-2026 03:20
© Фото: Marius BurgelmanKeystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты пока значительно уступают конкурентам в сфере производства беспилотников. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Reuters со ссылкой на руководителя программы беспилотных систем Министерства обороны США Трэвиса Метца,  пишет aif.ru.

По словам представителя Пентагона, американская отрасль по выпуску дронов находится лишь на начальном этапе развития. Он отметил, что именно этот период является наиболее сложным с точки зрения создания полноценной производственной базы.

Метц также рассказал, что в рамках программы Минобороны США с бюджетом свыше одного миллиарда долларов к февралю 2027 года планируется разместить заказы менее чем на 200 тысяч беспилотных аппаратов. Эти показатели, по его оценке, отражают текущие возможности американской промышленности.

Ранее сообщалось, что американские чиновники в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по производству передовых беспилотников. Отмечается, что Вашингтон видел своим основным конкурентом в военном вопросе только Китай, однако в ходе украинского конфликта Россия стала применять беспилотники с передовыми технологиями.
 
 
 

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