Reuters: в Пентагоне признали отставание США в производстве беспилотников

Соединенные Штаты пока значительно уступают конкурентам в сфере производства беспилотников. Об этом сообщает со ссылкой на агентство Reuters со ссылкой на руководителя программы беспилотных систем Министерства обороны США Трэвиса Метца, пишет aif.ru.

По словам представителя Пентагона, американская отрасль по выпуску дронов находится лишь на начальном этапе развития. Он отметил, что именно этот период является наиболее сложным с точки зрения создания полноценной производственной базы.

Метц также рассказал, что в рамках программы Минобороны США с бюджетом свыше одного миллиарда долларов к февралю 2027 года планируется разместить заказы менее чем на 200 тысяч беспилотных аппаратов. Эти показатели, по его оценке, отражают текущие возможности американской промышленности.

Ранее сообщалось, что американские чиновники в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по производству передовых беспилотников. Отмечается, что Вашингтон видел своим основным конкурентом в военном вопросе только Китай, однако в ходе украинского конфликта Россия стала применять беспилотники с передовыми технологиями.





