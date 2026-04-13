NYT: Россия превзошла США в производстве передовых БПЛА

Раньше Вашингтон считал своим конкурентом в производстве передовых технологий в военной сфере только Китай.
Виктория Бокий 13-04-2026 03:59
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

Американские чиновники в администрации президента США Дональда Трампа считают, что Россия опередила Соединенные Штаты в создании мощностей по производству передовых беспилотников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Вашингтон видел своим основным конкурентом в военном вопросе только Китай. Однако в ходе украинского конфликта Россия стала применять беспилотники с передовыми технологиями, включая БПЛА с искусственным интеллектом, что вызвало тревогу у американской разведки.

Авторы статьи отмечают, что в некоторых областях явно лидирует КНР, так как эта страна может производить автономные системы вооружений. Причем Китай может делать это в таких масштабах, с которыми «Пентагон не может сравниться».

Генерал-майор Сухопутных войск США Стивен Маркс признал, что создание в Министерстве обороны России испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» позволило РФ добиться преимущества в применении автономных средств поражения. Как считают официальные лица из Пентагона, Россия на шаг впереди и в постройке предприятий по производству высокотехнологичных дронов.

Несколько дней назад МО РФ делилось кадрами, как FPV-дроны Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожают ряд высотных беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. Российские дроны выходят на цели в воздухе, сближаются с ними и поражают тараном. Перехват ведется на высоте - в основном над открытой местностью.

