В Вашингтоне прошли переговоры между Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Тот, как сообщили американские и израильские издания, привез в Вашингтон новые разведданные о ядерной программе Тегерана. А чуть раньше президент США встретился с главой киевского режима. Он приехал просить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Разговор прошел в полностью закрытом для прессы режиме. Повод для визитов - похороны сенатора Линдси Грэма*, внесенного в России в список экстремистов и террористов.

Над Капитолием приспустили флаг. В Вашингтоне прощаются с сенатором-русофобом. Он был одним из самых влиятельных союзников Трампа в сенате и сторонником поддержки Украины. На похороны съезжаются зарубежные гости, которые намерены использовать повод для решения собственных проблем. Траурная церемония превращается в саммит у гроба. Зеленский прилетел из Лондона, где его принимал новый британский премьер. Сама встреча с Трампом завершилась меньше, чем за час. Она проходила без прессы, за закрытыми дверями. О темах диалога можно судить лишь по публикациям американских СМИ.

Предположительно, Зеленский будет настаивать на том, чтобы Трамп предоставил ему крайне необходимые средства противовоздушной обороны и завершил сделку с США по беспилотникам. Возможно, лидеры также обсудили обещание Трампа, которое он дал на саммите НАТО - предоставить Украине лицензию на производство Patriot.

При этом ранее в прессе появлялась информация, что на переговорах в Белом доме обсудят мирное урегулирование на Украине. Несколько дней назад агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщало, что представители Вашингтона и Киева поднимали вопрос о неком «воздушном перемирии.

«Трампу от Зеленского нужно минимум, чтобы он согласился на те условия, которые предлагает Россия. Хотя бы для временного перемирия. Мира на Ближнем Востоке не вышло. На избирательный процесс, который начался нужно вынести хоть какой-то успех на внешнем политическом контуре США», - считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

За полтора года президентства Трампа, в Овальном кабинете Зеленский четвертый раз. На самой первой встрече в феврале прошлого года произошел скандал из-за обвинений в нежелании мира. Тогда всё завершилось публичной словесной перепалкой. Лишь спустя два месяца на похоронах папы римского случилось непродолжительное рандеву, которое организовал Макрон. После хозяин Белого дома общался с главарем киевского режима, но встречи продолжались недолго.

Всех сенаторов пригласили на встречу с Владимиром Зеленским в Капитолии. Это произойдет примерно в то же время, когда Сенат должен провести ключевое процедурное голосование по давно зашедшему в тупик законопроекту о санкциях против России.

Сенат одобрил проект санкций против России, которые продвигал покойный Грэм*. Это позволит Трампу вводить пошлины до 500% на товары из России и до 100% в отношении стран, покупающих российские энергоресурсы. Сенат планирует принять законопроект уже на этой неделе, после чего его должна утвердить Палата представителей.

Хотя Грэм и другие ярые сторонники Украины давно добивались принятия этого законопроекта, он может поставить под угрозу и без того нестабильные торговые отношения США с Китаем и Индией, которые являются крупнейшими покупателями российских энергоносителей.

Как ранее заявляли в Кремле: у Запада осталось мало санкций, которые не били бы по его собственным интересам. А что касается встречи Трампа и Зеленского - Вашингтон перед ней не запрашивал телефонного разговора главы Белого Дома с российским лидером. При этом, по словам пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон не отказывался от участия в украинском урегулировании, просто его внимание сместилось на более приоритетные проблемы.

В США на похороны Грэма* и встречу с трампом прилетел и Нетаньяху. Нью Йорк Пост пишет, что премьер Израиля привез новые разведданные о ядерной программе Ирана. Тель-Авив утверждает, что Тегеран не прекращал работы на глубоко защищенных объектах и лишь имитирует готовность к переговорам. Сообщают, что Нетаньяху хочет с Вами поговорить о продолжающихся земляных работах под горой Пиксас.

«Когда я услышал, что Биби это объявлял, я сказал: "Почему просто не рассказать это мне, зачем объявлять это всему миру?". Я точно знаю, что происходит под горой Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку», - заявил Трамп.

На переговорах с главой Белого дома, как сообщают американские СМИ, Нетаньяху представит планы новых ударов по территории Ирана на случай, если Вашингтон решит возобновить полномасштабные боевые действия против исламской республики. По данным портала Аль Монитор речь идет о новых оперативных планах ударов израильских вооруженных сил по промышленным объектам Ирана, мостам и железнодорожной инфраструктуре.

«Мы очень хотим нанести удар по энергетическим объектам Ирана. Соединенные Штаты в данный момент не одобряют этого из-за опасений, что Иран нападет на соседние страны, что вызовет глобальный нефтяной кризис. Что касается нас, мы готовы отбросить Иран на 40 лет назад», - отмечает министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Сегодня - первая личная встреча Трампа и Нетаньяху с начала конфликта США и Израиля с Ираном. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США, организовать встречу было непросто. Американский лидер неоднократно выражал недовольство действиями израильского премьера и заявлял помощникам об отсутствии желания встречаться или разговаривать с ним.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп с оптимизмом рассматривает возможность заключения мирной сделки по конфликту на Украине. Отмечается, что глава американского государства готов взаимодействовать с обеими сторонами.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.