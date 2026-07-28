WSJ: Трамп оптимистично оценивает перспективы заключения мирной сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом рассматривает возможность заключения мирной сделки по конфликту на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Белом доме.

Уточняется, что глава американского государства готов содействовать в урегулировании, а также взаимодействовать с обеими сторонами.

Газета отметила, что Трамп указывал в беседе с президентом России Владимиром Путиным на желание завершить конфликт.

Ранее во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили тему Украины. Российский лидер обрисовал американскому коллеге реальное положение дел на фронте, а также акцентировал внимание на предпочтительности дипломатического урегулирования конфликта. Глава Белого дома отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США, которые откроются по завершении СВО.