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WSJ: Трамп оптимистично оценивает перспективы заключения мирной сделки по Украине

Отмечается, что глава американского государства готов взаимодействовать с обеими сторонами.
Вероника Левшина 28-07-2026 12:24
© Фото: Molly Riley, White House, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп с оптимизмом рассматривает возможность заключения мирной сделки по конфликту на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в Белом доме.

Уточняется, что глава американского государства готов содействовать в урегулировании, а также взаимодействовать с обеими сторонами.

Газета отметила, что Трамп указывал в беседе с президентом России Владимиром Путиным на желание завершить конфликт.

Ранее во время телефонного разговора Путин и Трамп обсудили тему Украины. Российский лидер обрисовал американскому коллеге реальное положение дел на фронте, а также акцентировал внимание на предпочтительности дипломатического урегулирования конфликта. Глава Белого дома отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США, которые откроются по завершении СВО.

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