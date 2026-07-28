В Днепропетровске произошло происшествие с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) во время проведения мобилизационных мероприятий. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

В результате конфликта пострадали две женщины. Как сообщается, одна из них получила огнестрельное ранение, а другая - травму ноги после того, как по ней проехал служебный автобус ТЦК. Распространенные в интернете видеозаписи запечатлели звук, похожий на выстрел. После этого автобус покинул место происшествия. На кадрах также видно двух женщин, лежащих на земле, а за кадром слышны крики очевидцев.

По информации местных источников, конфликт произошел после того, как женщины попытались помешать действиям сотрудников ТЦК во время принудительной мобилизации. Также утверждается, что в ходе инцидента в отношении еще одной женщины был применен слезоточивый газ.

Ранее Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что общество в стране превращается в суд Линча из-за принудительной мобилизации. А все потому, что граждане не видят реакции руководства киевского режима на действия ТЦК.

