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На Украине сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

Конфликт произошел после того, как женщины попытались помешать действиям сотрудников ТЦК во время принудительной мобилизации.
Дарья Неяскина 28-07-2026 02:44
© Фото: Pogiba Alexandranews.ru, Global Look Press

В Днепропетровске произошло происшествие с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) во время проведения мобилизационных мероприятий. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на украинские СМИ.

В результате конфликта пострадали две женщины. Как сообщается, одна из них получила огнестрельное ранение, а другая - травму ноги после того, как по ней проехал служебный автобус ТЦК. Распространенные в интернете видеозаписи запечатлели звук, похожий на выстрел. После этого автобус покинул место происшествия. На кадрах также видно двух женщин, лежащих на земле, а за кадром слышны крики очевидцев.

По информации местных источников, конфликт произошел после того, как женщины попытались помешать действиям сотрудников ТЦК во время принудительной мобилизации. Также утверждается, что в ходе инцидента в отношении еще одной женщины был применен слезоточивый газ. 

Ранее Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что общество в стране превращается в суд Линча из-за принудительной мобилизации. А все потому, что граждане не видят реакции руководства киевского режима на действия ТЦК.
 

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