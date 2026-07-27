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Захарова: Киево-Печерскую лавру превратили в место поклонения сатане*

На территории священного для огромного количества православных людей места украинские власти планируют организовать «национальный пантеон», состоящий из захоронения главарей националистических группировок.
Тимур Юсупов 27-07-2026 17:00
© Фото: РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Киевский режим планомерно превращает Киево-Печерскую лавру в место поклонения сатане*. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как рассказала спикер, на территории священного для огромного количества православных людей места украинские власти планируют организовать «национальный пантеон», состоящий из захоронения главарей националистических группировок.

«Теперь для киевского режима, для Банковой, для тех, кто заправляет на Украине, Киево-Печерская лавра - это не место для общения с Богом. Это место поклонения сатане*», - подчеркнула Захарова.

По словам представителя Министерства иностранных дел РФ, подобные инициативы являются не чем иным, как оскорблением православной святыни и использованием монастыря в политических целях.

Ранее сообщалось, что Минкульт Украины собирается блокировать все храмы Киево-Печерской лавры. Их передадут в собственность раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации, оно также включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #МИД РФ #религия #Православие #Христианство #Киево-Печерская Лавра #сатанизм #Киевский режим #украинский национализм
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