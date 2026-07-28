Гимнасты из РФ смогут выступать под национальным флагом на европейских турнирах

Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) приняла решение разрешить российским спортсменам выступать на своих соревнованиях под государственным флагом и с исполнением национального гимна. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики России.

В федерации отметили, что новые правила будут действовать для всех турниров, проводимых ассамблеей.

«Общим правилом для соревнований под эгидой European Gymnastics становится участие российских спортсменов под государственным флагом и с гимном», - говорится в сообщении.

В организации пояснили, что принятое решение направлено на приведение регламента Европейского гимнастического союза в соответствие с действующими решениями World Gymnastics. Таким образом, правила участия российских спортсменов на европейских стартах будут соответствовать международным нормам.

Федерация гимнастики России приветствовала решение European Gymnastics, подчеркнув, что оно позволит отечественным спортсменам вновь выступать на соревнованиях с использованием национальной государственной символики.

Ранее российский саблист Павел Граудынь завоевал первую для отечественных спортсменов золотую медаль после возвращения Международной федерацией фехтования (FIE) на свои соревнования официальных флага и гимна РФ. Знаменательный поединок прошел в Гонконге в рамках текущего чемпионата мира.