Российский саблист завоевал первое золото с момента снятия запрета на символику РФ

Российский саблист Павел Граудынь завоевал первую для отечественных спортсменов золотую медаль после возвращения Международной федерацией фехтования (FIE) на свои соревнования официальных флага и гимна РФ. Знаменательный поединок прошел в Гонконге в рамках текущего чемпионата мира.

В финале состязания 19-летний атлет сошелся с южнокорейцем До Ген Доном и одолел его со счетом 15:7. Бронзовые медали достались египтянину Мохамеду Амеру и румыну Раду Ницу.

В прошлом году Граудынь уже представлял Россию на международных соревнованиях в ходе чемпионата Европы. Тогда спортсмен выступал в нейтральном статусе и занял третье место в командном турнире. В июне же этого года FIE сняла с российских фехтовальщиков все ограничения, и сегодняшняя победа Павла стала первой с момента отмены санкций.

Ранее впервые за 10 лет чемпионкой юниорского Уимблдона стала теннисистка из России. Семнадцатилетняя Анна Пушкарева из Владивостока победила со счетом 5:7, 6:3, 6:4.