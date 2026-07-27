МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский саблист завоевал первое золото с момента снятия запрета на символику РФ

Знаменательный поединок прошел в Гонконге в рамках текущего чемпионата мира.
Тимур Юсупов 27-07-2026 16:03
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Российский саблист Павел Граудынь завоевал первую для отечественных спортсменов золотую медаль после возвращения Международной федерацией фехтования (FIE) на свои соревнования официальных флага и гимна РФ. Знаменательный поединок прошел в Гонконге в рамках текущего чемпионата мира.

В финале состязания 19-летний атлет сошелся с южнокорейцем До Ген Доном и одолел его со счетом 15:7. Бронзовые медали достались египтянину Мохамеду Амеру и румыну Раду Ницу.

В прошлом году Граудынь уже представлял Россию на международных соревнованиях в ходе чемпионата Европы. Тогда спортсмен выступал в нейтральном статусе и занял третье место в командном турнире. В июне же этого года FIE сняла с российских фехтовальщиков все ограничения, и сегодняшняя победа Павла стала первой с момента отмены санкций.

Ранее впервые за 10 лет чемпионкой юниорского Уимблдона стала теннисистка из России. Семнадцатилетняя Анна Пушкарева из Владивостока победила со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

#Спорт #в стране и мире #чемпионат мира #золото #атлеты #Российские спортсмены #фехтование #Спортсмены #саблисты #Спортсмены из РФ #российская символика
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 