В Италии жестоко убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито

В Италии расследуют жестокое убийство спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Об этом сообщил телеканал Rai News.

«Вероятнее всего, Эспозито стал жертвой (преднамеренного) убийства, совершенного после жестокого избиения, в результате которого у него были сломаны кости. Затем его тело сожгли, чтобы уничтожить все следы», - говорится в публикации.

Также рассматривается вариант огнестрельного ранения в связи с найденной неподалеку гильзой. Отмечается, что орудие убийства пока не обнаружено. Следователи исключают причины произошедшего, связанные с профессиональной деятельностью Эспозито.

Правоохранители установили, что журналист прибыл на место происшествия на собственном автомобиле. Они рассматривают версию, что у Эспозито была назначена встреча с кем-то, либо он приехал туда ни один. Также изучаются обстоятельства последних часов жизни убитого и его окружение.