МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Италии жестоко убили спортивного журналиста Луиджи Эспозито

Следователи исключают причины убийства, связанные с профессиональной деятельностью журналиста.
Анастасия Митина 22-07-2026 21:45
© Фото: Francesco Licastro, Keystone Press Agency, Global look press

В Италии расследуют жестокое убийство спортивного журналиста Луиджи Эспозито. Об этом сообщил телеканал Rai News.

«Вероятнее всего, Эспозито стал жертвой (преднамеренного) убийства, совершенного после жестокого избиения, в результате которого у него были сломаны кости. Затем его тело сожгли, чтобы уничтожить все следы», - говорится в публикации.

Также рассматривается вариант огнестрельного ранения в связи с найденной неподалеку гильзой. Отмечается, что орудие убийства пока не обнаружено. Следователи исключают причины произошедшего, связанные с профессиональной деятельностью Эспозито.

Правоохранители установили, что журналист прибыл на место происшествия на собственном автомобиле. Они рассматривают версию, что у Эспозито была назначена встреча с кем-то, либо он приехал туда ни один. Также изучаются обстоятельства последних часов жизни убитого и его окружение.

#италия #расследование #убийство #журналист #Луиджи Эспозито
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 