Путин: соблазн действовать смелее на поле боя влечет риски, цена - потери

Президент России Владимир Путин заявил, что перспектива действовать смелее на поле боя влечет за собой риски. Он сказал это в ходе встречи с депутатами Госдумы РФ.

«В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: "Мы победим, но смелей надо". Очень хочется. Но возникает вопрос: еще смелее? Здесь есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны», - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Российская Федерация будет действовать аккуратно, но настойчиво, добиваясь поставленных целей. Он сказал, что эти цели будут достигнуты. Также Владимир Путин заметил, что наша страна достойно проходит нынешний исторический этап.

Также российский лидер подчеркнул, что народ России никогда не получится сломить. Он добавил, что прошедшие пять лет были сложными и крайне ответственными для истории страны.