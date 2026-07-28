В ОС Минцифры выступили против ужесточения наказания за преступления с применением ИИ

Признание использования нейросетей отягчающим обстоятельством при совершении преступлений станет излишним ужесточением уголовного законодательства. Такое мнение высказал в беседе со Zvezdanews член общественного совета Минцифры РФ Валерий Сидоренко, отметив, что искусственный интеллект сам по себе является лишь инструментом, а ответственность должна лежать на человеке, который его использует.

По словам специалиста, современные ИИ-сервисы действительно открывают новые возможности для мошенников, однако аналогичные технологии помогают и специалистам по кибербезопасности, правоохранительным органам, а также интернет-компаниям.

«Проблема здесь, как и всегда, в людях, а не в их инструментах. Ведь мы не признаем отягчающим обстоятельством использование телефона, интернета или фотошопа», - подчеркнул Сидоренко.

Он считает, что основное внимание следует уделять профилактике подобных преступлений и информированию граждан о схемах, которыми пользуются злоумышленники. Кроме того, необходимо продолжать борьбу с организованными мошенническими группами, поскольку, по мнению эксперта, у правоохранительных органов уже есть необходимые для этого механизмы и практический опыт.

Вместе с тем специалист не исключил, что в будущем может возникнуть необходимость ограничить распространение отдельных модификаций нейросетей, специально адаптированных для противоправной деятельности. В качестве примера он привел ИИ-модели, измененные хакерами и лишенные встроенных ограничений, однако подчеркнул, что подобные решения должны приниматься только после тщательной оценки всех возможных последствий.

Ранее сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев высказал мнение, что использование искусственного интеллекта при совершении преступлений должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Депутат отметил, что искусственный интеллект активно используется злоумышленниками для создания дипфейков и подделки голосов.