В Госдуме поддержали идею сделать ИИ отягчающим обстоятельством для преступников

Использование искусственного интеллекта при совершении преступлений должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Такое мнение высказал Zvezdanews первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он поддержал инициативу Следственного комитета России об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

Депутат отметил, что искусственный интеллект активно используется злоумышленниками для создания дипфейков и подделки голосов.

«Мы уже видим, как ИИ помогает мошенникам подделывать голоса и изображения родственников, а украинскому ЦИПСО - генерировать довольно качественные дипфейки. При этом люди все больше доверяют технологиям на автомате, не проверяя источник», - сказал Ткачев.

Парламентарий добавил, что использование ИИ в противоправных целях следует рассматривать как обстоятельство, повышающее общественную опасность преступления.

«Если инструмент оказывается в руках преступника - это оружие. Ровно та же логика, что с обычным оружием: пистолет на спортивной стрельбе - это нормально, а если им убивают человека - это отягчающее обстоятельство. С ИИ должно быть так же», - подчеркнул он.

Ткачев добавил, что предлагал закрепить использование искусственного интеллекта в качестве отягчающего обстоятельства еще во время подготовки профильного законопроекта.

Кроме того, депутат обратил внимание на стремительное развитие технологий искусственного интеллекта. Он сослался на недавнее заявление главы OpenAI Сэма Альтмана о приближении технологий ИИ к так называемой технологической сингулярности, когда система становится сверхразумной и полностью автономной.

«Если такой инструмент попадет в руки тех, кто использует его в противоправных целях, речь будет идти о преступниках качественно другого уровня опасности. И нам, конечно, нужно этому противостоять», - заключил Ткачев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил «Интерфаксу», что ведомство подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за совершение преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов. По его словам, инициатива направлена на усиление ответственности за преступления, совершенные с применением современных цифровых технологий.