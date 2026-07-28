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В Госдуме поддержали идею сделать ИИ отягчающим обстоятельством для преступников

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев отметил, что искусственный интеллект активно используется мошенниками.
Анна Касаткина 28-07-2026 13:36
© Фото: Matthias Balk, dpa, Global Look Press

Использование искусственного интеллекта при совершении преступлений должно рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Такое мнение высказал Zvezdanews первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев. Он поддержал инициативу Следственного комитета России об ужесточении уголовной ответственности за преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов.

Депутат отметил, что искусственный интеллект активно используется злоумышленниками для создания дипфейков и подделки голосов.

«Мы уже видим, как ИИ помогает мошенникам подделывать голоса и изображения родственников, а украинскому ЦИПСО - генерировать довольно качественные дипфейки. При этом люди все больше доверяют технологиям на автомате, не проверяя источник», - сказал Ткачев.

Парламентарий добавил, что использование ИИ в противоправных целях следует рассматривать как обстоятельство, повышающее общественную опасность преступления.

«Если инструмент оказывается в руках преступника - это оружие. Ровно та же логика, что с обычным оружием: пистолет на спортивной стрельбе - это нормально, а если им убивают человека - это отягчающее обстоятельство. С ИИ должно быть так же», - подчеркнул он.

Ткачев добавил, что предлагал закрепить использование искусственного интеллекта в качестве отягчающего обстоятельства еще во время подготовки профильного законопроекта.

Кроме того, депутат обратил внимание на стремительное развитие технологий искусственного интеллекта. Он сослался на недавнее заявление главы OpenAI Сэма Альтмана о приближении технологий ИИ к так называемой технологической сингулярности, когда система становится сверхразумной и полностью автономной.

«Если такой инструмент попадет в руки тех, кто использует его в противоправных целях, речь будет идти о преступниках качественно другого уровня опасности. И нам, конечно, нужно этому противостоять», - заключил Ткачев.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил «Интерфаксу», что ведомство подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за совершение преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов. По его словам, инициатива направлена на усиление ответственности за преступления, совершенные с применением современных цифровых технологий.

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