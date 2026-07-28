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Китай компенсирует возможные перебои в поставках запчастей из-за Ближнего Востока

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может сказаться на поставках некоторых автокомпонентов, однако массовой нехватки деталей на российском рынке не ожидается.
Тимур Юсупов 28-07-2026 15:18
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В последнее время многие российские автолюбители испытывают волнение из-за новостей об увеличении сроков доставки запчастей в РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке - некоторые даже предрекают возможность скорого дефицита автомобильных деталей. Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе со Zvezdanews рассказал о реальной обстановке на рынке и оценил уровень достоверности подобных прогнозов.

Несмотря на нестабильную обстановку в зоне импорта, глобального дефицита автозапчастей в России в ближайшей перспективе не ожидается. По оценке эксперта, возможные перебои затронут лишь ограниченный перечень комплектующих для отдельных моделей автомобилей.

«Я бы сказал аккуратно, что какого-то глобального дефицита не предвидится. Отдельные проблемы будут с поставками определенного перечня, но такого глобального вряд ли», - отметил Попов.

По его словам, российский рынок сегодня не зависит исключительно от поставок через Объединенные Арабские Эмираты. При этом сложности могут возникнуть прежде всего с деталями для автомобилей европейских марок, официально покинувших российский рынок.

Эксперт подчеркнул, что значительную часть потребностей способны закрыть китайские производители. Он отметил, что в Китае выпускается широкий ассортимент качественных неоригинальных аналогов автокомпонентов, поэтому влияние ситуации в регионе будет ограниченным и коснется лишь отдельных моделей автомобилей.

Ранее Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, которые используют при расчете стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. Новые правила начали действовать с 11 июля 2026 года.

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