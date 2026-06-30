ЦБ изменил порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО

Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, которые используют при расчете стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. Новые правила начнут действовать с 11 июля 2026 года.

Регулятор изменил правила определения расходов на ремонт по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Изменения направлены на более точное отражение рыночных цен.

Согласно новым требованиям, при расчете средней стоимости запчасти не будут учитывать цены ее аналогов, если они на 70% ниже оригинала. Ранее этот порог составлял 80%.

Кроме того, среднюю стоимость расходных материалов рассчитают по рыночным ценам без учета скидок. Затраты на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки, включат в стоимость ремонта в полном объеме. Раньше их учитывали в размере не более 2% от цены заменяемых запчастей. Эксперты ожидают, что нововведения приведут к росту средних страховых выплат по ОСАГО.

Выплату по ОСАГО рассчитывают на основании Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт, которую утвердил Банк России.

Страховщики обязаны применять ее при оценке ущерба после ДТП. Размер расходов на восстановительный ремонт (Свр) определяют по формуле: Свр = Рр + Рм + Рзч, где Рр - стоимость работ по ремонту; Рм - стоимость материалов и расходников; Рзч - стоимость запасных частей с учетом износа.