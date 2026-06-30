МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦБ изменил порядок расчета стоимости запчастей по ОСАГО

Как ожидается, выплаты увеличатся.
Дима Иванов 30-06-2026 15:40
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Банк России утвердил новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, которые используют при расчете стоимости восстановительного ремонта по ОСАГО. Новые правила начнут действовать с 11 июля 2026 года.

Регулятор изменил правила определения расходов на ремонт по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Изменения направлены на более точное отражение рыночных цен.

Согласно новым требованиям, при расчете средней стоимости запчасти не будут учитывать цены ее аналогов, если они на 70% ниже оригинала. Ранее этот порог составлял 80%.

Кроме того, среднюю стоимость расходных материалов рассчитают по рыночным ценам без учета скидок. Затраты на детали одноразового использования, такие как уплотнители и наклейки, включат в стоимость ремонта в полном объеме. Раньше их учитывали в размере не более 2% от цены заменяемых запчастей. Эксперты ожидают, что нововведения приведут к росту средних страховых выплат по ОСАГО.

Выплату по ОСАГО рассчитывают на основании Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт, которую утвердил Банк России.

Страховщики обязаны применять ее при оценке ущерба после ДТП. Размер расходов на восстановительный ремонт (Свр) определяют по формуле: Свр = Рр + Рм + Рзч, где Рр - стоимость работ по ремонту; Рм - стоимость материалов и расходников; Рзч - стоимость запасных частей с учетом износа.

#ДТП #аварии #осаго #Страхование
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 