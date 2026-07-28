Минобороны России сообщило об уничтожении украинской 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30. Это сделали военнослужащие подразделения войск беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр».

Цель была обнаружена расчетом разведывательного дрона 22-го отдельного батальона беспилотных систем. Враг пытался замаскировать позицию орудия, но это его не спасло. В момент, когда расчет гаубицы вел огонь по позициям ВС РФ, он был замечен. Это произошло на Ореховском направлении в Запорожской области.

Задачу уничтожить орудие противника возложили на расчеты ударных беспилотников. Высокий уровень подготовки и богатый боевой опыт не оставляли шансов неприятелю - орудие удалось уничтожить.

Ранее сообщалось, что ивановские десантники сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области. Для этого они применили FPV-дроны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.