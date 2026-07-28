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СВР: от кабмина Пашиняна требуют сократить связи с РФ ради евроинтеграции

В российской разведке заявили, что Брюссель добивается уменьшения присутствия бизнеса и разрыва гуманитарных контактов между Москвой и Ереваном.
Анна Касаткина 28-07-2026 14:07
© Фото: Russian Foreign Ministry's offi, Keystone Press Agency, Global Look Press

Евросоюз требует от властей Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях экономики, разорвать гуманитарные связи с Россией и ограничить деятельность политических оппонентов, выступающих против такого курса. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Как отмечает ведомство, Брюссель намерен и дальше убеждать Ереван в своей поддержке.

«Пробуксовку с оказанием конкретной помощи еэсовцы намерены объяснять тем, что присоединение к ЕС будет полностью зависеть от Еревана и его "достижений" на пути евроинтеграции», - заявили в СВР.

По данным российской разведки, поощрять такую политику Евросоюз планирует перспективой либерализации визового режима для граждан Армении и обещаниями превратить страну в «процветающий перекресток мира».

«От правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов», - говорится в сообщении.

В случае выхода из ЕАЭС Армении грозит глубокий экономический кризис, подчеркнули в СВР. При этом в самом Брюсселе понимают, что не смогут компенсировать Еревану многомиллиардные издержки. Многие европейские страны уже сигнализировали, что не готовы открывать свои рынки для его продукции.

Накануне президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана. В ходе разговора главы государств обсудили вопрос планов Армении по вступлению в Евросоюз.

Российский лидер подчеркнул, что сохраняет приверженность принятому в мае этого года совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России относительно действий республики. Президент акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки провести в стране общенациональный референдум о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕврАзЭС.

#разведка #Армения #ЕС #евросоюз #Никол Пашинян #ереван #свр #Евроинтеграция #вступление в ЕС #свр россии #разрыв связей
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