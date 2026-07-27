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Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Пашиняном

Беседа состоялась по инициативе Еревана.
Тимур Юсупов 27-07-2026 18:48
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По имеющейся информации, беседа состоялась по инициативе Еревана. В ходе разговора главы государств обсудили вопрос планов Армении по вступлению в Евросоюз.

Российский лидер подчеркнул, что сохраняет приверженность принятому в мае этого года Совместному заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России, касательно действий республики. Президент акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки провести в стране общенационального референдума о вступлении в ЕС или о дальнейшем пребывании в составе ЕврАзЭС.

Ранее Пашинян заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину о заинтересованности в развитии отношений с РФ. Мишустин выразил надежду, что новое правительство Армении, сформированное после выборов, будет способствовать укреплению российско-армянских отношений, основанных на дружбе, взаимном уважении и учете интересов обеих стран. 

#Россия #в стране и мире #Армения #Путин #Никол Пашинян #Владимир Путин #ереван #Пашинян #Дмитрий Песков #телефонный разговор #российско-армянские отношения
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