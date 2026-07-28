МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В СК решили считать ИИ и VPN отягчающим обстоятельством для преступников

По словам главы ведомства, речь идет о тех случаях, когда ИКТ и ИИ стали основным средством совершения преступления.
Вероника Левшина 28-07-2026 11:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Следственный комитет РФ подготовил законопроект об ужесточении уголовного наказания в случае использования при совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов. Об этом агентству Интерфакс сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, в настоящее время такие технологии могут применяться даже при убийстве, доведении до суицида, действий сексуального характера, терроризме или экстремизме. Отмечается, что в законопроекте речь идет не о наказании за любое использование сетей или гаджетов.

«Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда», - цитирует агентство.

Ранее первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Ющенко заявил, что введение штрафов за использование VPN-сервисов является чересчур избыточной мерой.

#технологии #преступление #ии #Следственный комитет #vpn #СК РФ #УК РФ #Александр Бастрыкин #уголовное наказание #серверы #прокси
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 