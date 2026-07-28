В СК решили считать ИИ и VPN отягчающим обстоятельством для преступников

Следственный комитет РФ подготовил законопроект об ужесточении уголовного наказания в случае использования при совершении преступлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта, VPN-сервисов и прокси-серверов. Об этом агентству Интерфакс сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, в настоящее время такие технологии могут применяться даже при убийстве, доведении до суицида, действий сексуального характера, терроризме или экстремизме. Отмечается, что в законопроекте речь идет не о наказании за любое использование сетей или гаджетов.

«Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где ИКТ и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда», - цитирует агентство.

Ранее первый зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Александр Ющенко заявил, что введение штрафов за использование VPN-сервисов является чересчур избыточной мерой.