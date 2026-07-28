США внесли изменения в санкционный перечень российских организаций

Министерство финансов США внесло изменения в санкционный перечень, актуализировав информацию о ряде российских компаний. Корректировки затронули предприятия, работающие в сфере информационных технологий, промышленности и оборонного машиностроения.

Как пишет LIFE, из обновленного списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) следует, что ведомство устранило дублирующиеся записи и привело в соответствие устаревшие сведения. При этом в американском Минфине подчеркнули, что техническое обновление базы не означает отмену действующих ограничительных мер. В частности, из перечня были исключены повторяющиеся записи, касающиеся Центра судоремонта «Звездочка» и Арзамасского приборостроительного завода имени П. И. Пландина.

Кроме того, OFAC объединило различные варианты написания названия компании «Технопромэкспорт» в одну запись, а также расширило санкции в отношении танкера TASCA. Помимо уже действующих ограничений, применены также дополнительные меры, связанные с санкционным режимом против Ирана.

Ранее Соединенные Штаты исключили из антироссийский санкционных списков два танкера и 11 физических лиц. В документе уточняется, что мера затрагивает, в частности, «умерших лиц и списанные или выведенные из эксплуатации суда».



