США исключили из антироссийский санкционных списков два танкера и 11 физических лиц. Об этом сказано на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.

Известно, что действие американский рестрикций прекращено в отношении бывшего депутата Госдумы, исследователя Арктики Артура Чилингарова (1939-2024) и бывшего сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева(1962-2023). Кроме того, из-под санкций вывели бывшего члена Совета Федерации от Мурманской области Татьяны Сахаровой(1973-2025) и других некоторых бывших российских законодателей.

Ко всему этому, из санкционных списков исключены танкеры LINDA и LADY D. Уточняется, что власти страны в общей сложности исключили из санкционных списков 76 устаревших позиций.

США ранее ввели санкции против управления по контролю судоходства в Ормузском проливе, созданного Ираном. Тегеран учредил этот орган в апреле 2026 года.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, западные страны начнут постепенно смягчать ограничения в отношении России с улучшением геополитической обстановки. Он подчеркнул, что связанные с украинским конфликтом санкции будут постепенно ослабевать, поскольку конфликт должен завершиться.