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Wildberries и Ozon представили отчеты об исполнении предупреждений ФАС

Компании синхронизировали сроки выплат продавцам за проданные товары.
Вероника Левшина 28-07-2026 12:59
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости

Wildberries и Ozon представили отчеты об исполнении предупреждений Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится на сайте ведомства.

«Организации синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары. Предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара», - говорится в публикации.

Отмечается, что с 31 июля Ozon изменит обозначение в карточке товара, где вместо «оригинал» будет отображаться «бренд проверен». Также маркетплейсы отменили привязку тарифов на логистику к цене товара.

Ранее в ФАС предложили изменить правила возврата железнодорожных билетов для борьбы со спекулянтами. Идею поддержали в Совете потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД».

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