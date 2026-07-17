В ФАС предложили изменить правила возврата ж/д билетов из-за спекулянтов

В ФАС предложили изменить правила возврата железнодорожных билетов для борьбы со спекулянтами. Об этом сообщает RT, ссылаясь на заявление ведомства.

«ФАС России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов», - говорится в сообщении.

Сейчас размер удержания суммы от стоимости билета возрастает пропорционально сроку сдачи проездного документа. Инициатива ФАС заключается в том, что перевозчик сможет сам определять ее размер в пределах 10% от стоимости билета.

Идею уже поддержали в Совете потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД». Там надеются, что таким образом значительно снизится искусственно создаваемый дефицит, который создается, когда перекупщики специально приобретают билеты для уменьшения количества мест.

Напомним, что с апреля 2026 года в России заработал сервис посадки в поезд по биометрии. Пока услуга доступна только на трех направлениях.