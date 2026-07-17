МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ФАС предложили изменить правила возврата ж/д билетов из-за спекулянтов

В ведомстве занялись борьбой с искусственно создаваемым дефицитом.
Константин Денисов 17-07-2026 23:35
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

В ФАС предложили изменить правила возврата железнодорожных билетов для борьбы со спекулянтами. Об этом сообщает RT, ссылаясь на заявление ведомства.

«ФАС России разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов», - говорится в сообщении.

Сейчас размер удержания суммы от стоимости билета возрастает пропорционально сроку сдачи проездного документа. Инициатива ФАС заключается в том, что перевозчик сможет сам определять ее размер в пределах 10% от стоимости билета.

Идею уже поддержали в Совете потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД». Там надеются, что таким образом значительно снизится искусственно создаваемый дефицит, который создается, когда перекупщики специально приобретают билеты для уменьшения количества мест.

Напомним, что с апреля 2026 года в России заработал сервис посадки в поезд по биометрии. Пока услуга доступна только на трех направлениях.

#в стране и мире #ржд #Железная дорога #ФАС #цены #дефицит #билеты #поездки #места #спекулянты #перекупщики
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 