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Сборная Франции объявила о назначении Зидана на пост главного тренера

Специалист возглавил команду после ЧМ-2026.
Константин Денисов 28-07-2026 13:08
© Фото: Daniel Derajinski, Keystone Press Agency, Global Look Press

Зинедин Зидан объявлен в качестве нового главного тренера сборной Франции по футболу. Об этом сообщила пресс-служба французской национальной команды.

Контракт со специалистом рассчитан на четыре года. Таким образом, Зидан будет руководить футболистами как минимум до окончания чемпионата мира 2030 года.

В качестве футболиста Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе «трехцветных». В качестве тренера он известен по работе в мадридском «Реале». Под его руководством «сливочные» по два раза выигрывали чемпионат и Суперкубок Испании и трижды - Лигу чемпионов.

На посту наставника сборной Франции Зидан сменил Дидье Дешама, который руководил ей на протяжении 14 лет, с 2012 года. За это время французы выиграли чемпионат мира в России, взяли серебро четыре года спустя в Катаре и стали вторыми на домашнем Евро-2016.

На ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике Франция дошла до полуфинала, в котором уступила будущему чемпиону - Испании. В матче за третье место французы уступили Англии и остались без медалей.

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