Крымские волонтеры показали масксети, которыми накрывали бензовозы

Корреспондент Zvezdanews Виктория Косогляденко пообщалась с крымскими волонтерами, которые шьют маскировочные сети и снаряжение для российских военнослужащих. Помимо этого, сетями укрывают и бензовозы, которые везут топливо на полуостров - об этом сообщила одна из участников волонтерского объединения Тамара Бобрикова.

«Бензовозы мы накрывали тоже. ПВО машины большие мы накрывали», - сказала Бобрикова.

Она добавила, что военнослужащие, которые получают поддержку от волонтеров, ценят изготовленные вручную сети больше, чем промышленные. Все потому, что машина делает их слишком ровно, слишком предсказуемо - от этого изготовленную на производстве сеть намного легче заметить, чем сшитую на машинке волонтерскими руками.

Ранее руководитель швейных мастерских Елена Лимонова и музыкант Юрий Котик рассказали, что помогают бойцам по зову сердца. Волонтеры подчеркнули, что они в каком-то смысле шьют победу над врагом.