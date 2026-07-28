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Крымские волонтеры показали масксети, которыми накрывали бензовозы

Тамара Бобрикова рассказала, что военнослужащие ценят изготовленные вручную сети больше, чем промышленные - их сложнее заметить с воздуха.
Виктория Косогляденко Тимур Шерзад 28-07-2026 11:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Zvezdanews Виктория Косогляденко пообщалась с крымскими волонтерами, которые шьют маскировочные сети и снаряжение для российских военнослужащих. Помимо этого, сетями укрывают и бензовозы, которые везут топливо на полуостров - об этом сообщила одна из участников волонтерского объединения Тамара Бобрикова.

«Бензовозы мы накрывали тоже. ПВО машины большие мы накрывали», - сказала Бобрикова. 

Она добавила, что военнослужащие, которые получают поддержку от волонтеров, ценят изготовленные вручную сети больше, чем промышленные. Все потому, что машина делает их слишком ровно, слишком предсказуемо - от этого изготовленную на производстве сеть намного легче заметить, чем сшитую на машинке волонтерскими руками.

Ранее руководитель швейных мастерских Елена Лимонова и музыкант Юрий Котик рассказали, что помогают бойцам по зову сердца. Волонтеры подчеркнули, что они в каком-то смысле шьют победу над врагом. 

#в стране и мире #пво #волонтеры #шитье #Маскировочные сети #масксети #Бензовозы #Швеи
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