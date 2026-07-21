«Мы шьем Победу»: волонтеры рассказали о помощи бойцам ВС РФ

Елена Лимонова - руководитель двух мастерских, созданных по принципу «швейного коворкинга». Более 250 волонтеров из Петербурга и области приходят сюда в свободное время и шьют Победу.

«Это символ нашего штаба. И у него наше "сердечко", такое же, как у всех девочек есть. Мы шьем, мы шьем Победу, и мы из Питера», - рассказывает директор БФ «Невская заря» Елена Лимонова, показывая талисман проекта - плюшевого Чебурашку со значком «Шьем Победу Питер».

В ассортименте более 60 позиций - от тепловизионных одеял и маскировочных костюмов до особой адаптивной одежды для раненых бойцов в госпиталях. А вот, к примеру, эксклюзивная разработка - муфта, чтобы согревать руки, для операторов беспилотников.

«Мы разрабатывали эту муфту с тем, чтобы сохранить тепло. Но при этом чтоб туда могла уместиться любая модель. Вот сколько мы пробовали разных пультов - все сюда умещаются, спокойно ими можно уже работать... У нас все востребовано, у нас все только по заявкам», - поделилась Лимонова.

Помогать фронту Елена, вообще-то специалист по IT, решила с начала спецоперации. Не могла остаться в стороне и организовала сообщество неравнодушных рукодельниц. Швейные машинки, рулоны ткани подарил Народный фронт - на передовую и в госпитали отсюда отправили уже более 110 тысяч различных изделий. Очередная отгрузка - в подразделение спецназа, но вещи, сшитые в Петербурге по зову сердца, греют бойцов по всей линии фронта.

«Друзья, хотим поблагодарить "армию швей", женщин из Санкт-Петербурга, которые шьют Победу, за такую помощь, которую они нам прислали... Вы не пожалели времени и внимания для нас, ваша помощь помогает нам быть сильными и идти вперед... Враг будет разбит, Победа будет за нами!» - благодарят бойцы.

Лимонова объяснила, как много для бойцов значит работа волонтеров. По ее словам, это связь с домом и понимание, что дома военнослужащих ждут совершенно не знакомые им ранее люди.

«Это то самое единство, которого нам не хватает в обычной жизни. Честь и хвала тем людям, которые на протяжении всех этих лет помогают, стараются, отдают все свои силы, время. Дико устают, но продолжают, не останавливаются - потому что нашим ребятам это важно», - рассказала руководитель проекта.

Музыкант Юрий Котик тоже не готов останавливаться. Несмотря на понятные риски, он не раз ездил «за ленточку» с благотворительными концертами в составе агитбригады «ZVездный десант».

«Когда я в первый раз поехал к ребятам, очень переживал - насколько близко будет им мое творчество. Я не знал, как они его воспримут. Я привык, когда выступаю, смотреть в глаза. И тут раз песню спел, вторую спел, я смотрю в глаза, и мне просто вот так ребята показывают - типа да», - вспоминает Котик.

Помогать Юрий начал просто по зову сердца - вместе с Народным фронтом он поддерживает волонтерские движения и сборы «Все для Победы», помогает с трудоустройством ветеранам спецоперации, выступает перед ранеными в госпиталях и в детских социальных реабилитационных центрах Донбасса.

«Я - "универсальный солдат", я не боюсь труда. Надо сесть за руль - я сажусь за руль, надо разгрузиться - я разгружаюсь. Оставаться в стороне невозможно, нужно делать все для Победы, я знаю, чем может закончиться наше безучастие, наше равнодушие, поэтому я - в деле», - говорит Котик.

Недавно в Национальном центре «Россия» собрались сотни таких же неравнодушных людей со всей страны - на форуме Народного фронта «Все для Победы» с участием президента России Владимира Путина. Здесь каждый не смог остаться в стороне и по-своему помогает фронту - петербуржцев Юрия Котика и Елену Лимонову наградили нагрудным знаком.

Котик признается, что награда для него - не итог. Это мотивация к продолжению работы. Мотивация и дальше помогать нашим бойцам. И музыкант готов делать это в десятикратном размере.