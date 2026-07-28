Минтруд подтвердил возможность уходить с работы во время обеда

Во время обеда сотрудник имеет право покидать место работы. Об этом сообщил Минтруд России.

«Можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации», - отметило ведомство.

В это время сотрудник освобождается от своих трудовых обязанностей и может либо выйти на прогулку, либо использовать его по своему усмотрению. В случае отсутствия перерыва по условиям производства работодатель обязан обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.

Ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости объявлять 31 декабря официальным выходным днем. Ожидается, что новогодние праздники в стране продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.